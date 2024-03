Natalina Francisco recorda prognóstico da filha: «São doze tumores que ela tem no cérebro, só conseguimos tirar um»

Há 1h e 42min

No «Dois às 10», conhecemos a história de três irmãs que lutaram contra o cancro da mama, infelizmente uma delas perdeu uma filha com a doença. Natalina Francisco partilha que o seu diagnóstico surgiu depois do da filha. E que tudo foi muito difícil para si: tinha uma irmã ainda a lutar contra o cancro, já tinha perdido o pai e a avó, a filha estava com cancro e também ela. Zangou-se com Deus. E como mãe sabia o desfecho da filha. Fala que a filha teve cancro espalhado no corpo, na cabeça e tinha 12 tumores. Os médicos só conseguiram retirar um deles.