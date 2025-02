Nazaré descobriu casamento secreto do irmão e agora faz um pedido inesperado

Há 1h e 51min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Entre o afeto e a discórdia».

Depois de enviuvar, a mãe de Nazaré refez a vida. Do segundo casamento, nasceu Alberto. Recentemente, a mãe e o padrasto de Nazaré decidiram registar a casa em nome do filho mais novo, embora com usufruto reservado para eles.

Contudo, Alberto surpreendeu a família ao dizer que casou em segredo depois de saber que ia ser pai. Sem grandes condições financeiras, decidiu mudar-se com a mulher para a casa dos pais.

Nazaré não confia na cunhada e considera que a decisão dos pais é injusta, quer que a doação seja revertida ou que o irmão prescinda da herança dos avós.