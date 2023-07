Ontem às 21:42

Em «Festa é Festa», Carlos (Rodrigo Paganelli) desabafa com Manuela (Inês Herédia) sobre como se sente frustrado por ainda viver em casa dos pais e como é cada vez mais difícil viver com eles. Carlos confessa que não era esta a vida que tinha imaginado e que se sente cada vez mais longe disso. Manuela identifica-se com ele e acha que foram esquecidos pelo destino.