Nelinha e Peixoto entram em confronto: «O meu grupo criou um motim frente ao teu grupo!»

Há 1h e 47min

Em «Festa é Festa», Manuela (Inês Herédia) tenta acalmar os populares, que estão ansiosos para usufruir do parque aquático e ao mesmo tempo tem de colocar Peixoto no seu devido lugar, pois está a querer cobrar entradas no parque. Manuela explica que ele já foi pago para fazer a obra e como as pessoas não vão pagar para entrar no parque, não haverá mais lucros, mas Peixoto não aceita e quer montar uma bilheteira.