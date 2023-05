Nelinha encosta Carlos entre a espada e a parede: «Pelo teu ar, eu opto por não responder!»

Há 2h e 21min

Em «Festa é Festa», Carlos (Rodrigo Paganelli) já está mais calmo e reconhece que gosta muito dos pais, mas sente que está na altura de ter uma casa só sua. Carlos diz que ainda só não teve coragem de ir morar sozinho, porque não se está a ver a fazer as tarefas todas de casa e por isso era mais fácil se morasse com uma namorada. Manuela (Inês Herédia) fica chocada com o que ouve e confronta-o.