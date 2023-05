Nelinha esclarece Peixoto: «Não há nada que se passe nesta Junta que não seja estranho!»

Em «Festa é Festa», Peixoto (Vítor Emanuel) vem a reclamar por ter levado com a chave da Junta na cabeça e Manuela (Inês Herédia) diz que são as novas regras do Presidente. Carlos (Rodrigo Paganelli) pede a Peixoto para lhe fazer um orçamento para a instalação de um intercomunicador e Peixoto estranha que queiram um sistema tão sofisticado para a Junta. Carlos também não entende aquelas exigências do pai.