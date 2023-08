Há 2h e 22min

Em «Festa é Festa», Peixoto (Vítor Emanuel) vai ter com Nelinha (Inês Herédia) e mostra-lhe a maquete do parque aquático para a aldeia, mas até Manuela acha demais. Ela tenta explicar a Peixoto que não tinha pensado numa coisa tão em grande, mas Peixoto está muito orgulhoso do projeto que fez e confiante de que vai ser um sucesso.