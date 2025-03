Há 1h e 30min

No Goucha, conhecemos a incrível história de Vicente Pereira, o jovem com Síndrome de Down que se tornou num dos melhores nadadores do mundo. A história de Vicente é também um exemplo de apoio familiar. O seu pai, Nélson, era jornalista, mas deixou a profissão para acompanhar de perto os treinos e competições do filho.