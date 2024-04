Nelson desaba em lágrimas na primeira entrevista após expulsão do «Big Brother»- Veja a conversa completa

Hoje às 12:04

No «Dois às 10», recordamos alguns dos melhores momentos de Nélson, o ex-concorrente do «Big Brother 2024», afirma que deu muito à casa e faz o balanço de uma semana de reality show. O ex-concorrente do «Big Brother 2024» esclarece confronto com Catarina Miranda, afirma que criou ligações muito fortes dentro da casa. O primeiro concorrente expulso do «Big Brother 2024» recorda que, com a penas dois anos, sofreu uma tentativa de rapto por parte de um pedófilo, Nelson deixa apelo. Depois de ter ultrapassado uma adolescência marcada pela obesidade e pelo bullying Nelson afirma que tenta mostrar-se sempre forte e evita mostrar fragilidades. Visivelmente emocionado afirma que precisava de uma pausa na vida real. Surpreendemos Nelson com uma mensagem de agradecimento de Marta Nogueira, uma mulher baleada pelo namorado, que está a recuperar a sua mobilidade com a ajuda preciosa de Nelson.