Nelson Fernandes, em lágrimas, desabafa: «Eu precisava de uma pausa da vida real»

Há 1h e 42min

No «Dois às 10», o concorrente expulso na última Gala do «Big Brother 2024» teve uma adolescência marcada pela obesidade e pelo bullying. Nelson Fernandes afirma que tenta mostrar-se sempre forte e não mostra fragilidades, emocionado afirma que precisava de uma pausa na vida real. Surpreendemos Nelson com uma mensagem de agradecimento de Marta Nogueira, uma mulher baleada pelo namorado, que está a recuperar a sua mobilidade com a ajuda preciosa de Nelson.