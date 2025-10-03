Nelson Rosado reage às críticas relativas à indemnização de 1 milhão: «Isso é um grande mito»

Há 3h e 5min

No Jornal Nacional, José Alberto Carvalho recebe Nélson e Sérgio Rosado nos estúdios da TVI, para uma entrevista em direto para todo o país, que acontece depois de terem perdido a ação em que pediam 1.118.500 euros a Joana Marques, na sequência de um vídeo feito com a presença da dupla no Moto GP, tendo mesmo de pagar as custas judiciais. Nelson Rosado esclarece toda a polémica em torno do elevado valor de 1 milhão de euros que pediram como indemnização a Joana Marques.