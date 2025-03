Há 1h e 46min

No «Dois às 10», Sérgio Rosado e Nelson Rosado, os Anjos, estiveram presentes no programa para esclarecer a polémica com Joana Marques. Após um vídeo publicado pela humorista, a dupla foi alvo de cyberbullying e ameaças. Devido a proporções inesperadas da situação, os irmãos revelaram que vários concertos foram cancelados, causando danos patrimoniais.

