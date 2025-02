Nelson, sem palavras, após tragédia familiar: «Não esperava» - Cunhado matou irmã e sobrinha

Hoje às 11:48

No «Dois às 10», no dia 30 de janeiro, foi tema de última hora na “Atualidade” que um homem tinha matado a mulher de 43 anos, a enteada, de 17 anos, e depois tirou a própria vida. E teria sido o choro de uma bebé (de 16 meses) a dar o alerta. Na verdade, quando tudo aconteceu, a enteada (Maria) estava a jogar online com o meio-irmão (filho do homicida) e terá sido este a alertar o tio (irmão do homicida) de que algo teria acontecido. E este, por sua vez, contactou os próprios pais que se deslocaram ao local, bem como os pais de Rute, e todos se depararam com um cenário de horror.

Recebemos Nelson, irmão e tio das vítimas.