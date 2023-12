Há 55 min

No «Dois às 10», conhecemos a avó Aida Falcão, que desde cedo ensinou aos seus que devemos aproveitar o que a natureza nos dá. Esses conselhos tiveram grande influência na vida da neta Maria. Neta esta que tem aproveitado muito bem os ensinamentos da avó. A neta Maria Melo Falcão emociona-se ao falar da avó como a sua maior inspiração. Aos 83 anos, Aida faz vídeos com a neta para as redes sociais.