Nico tem futuro na música?

Há 1h e 35min

Em «Morangos com Açúcar», Madalena (Dalila Carmo) conversa com os pais de Nico, Marlene e Amílcar. Madalena está consciente das dificuldades da família e o facto de ambos estarem reticentes em relação ao futuro de Nico (Diogo Nobre) na música. A diretora do Colégio garante que o filho de ambos é muito talentoso e pode conciliar o objetivo de ser engenheiro e ter algum sucesso na música, que é algo que o deixa feliz. Marlene e Amílcar mostram-se intransigentes dizendo que a música é um luxo para ricos. Madalena não sabe o que responder perante tal afirmação, mas acaba por convencer os dois.