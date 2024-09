Nicolau comprou uma segunda casa no prédio onde já habita. Vizinhos juntaram-se para o expulsar

Há 1h e 24min

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Casa da porteira». Recebemos Nicolau Freitas e Afonso Leite. Nicolau adquiriu o rés do chão do edifício onde já habita numa outra fração. Mas nem todos os condóminos gostaram de saber quem era o novo proprietário da casa da porteira, e juntaram-se para manifestar o desagrado. Ouvimos ambas as partes e ficamos a saber todos os detalhes deste caso.