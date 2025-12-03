TVI PLAYER
Ninguém como tu - 3 de dezembro de 2025
Ontem às 23:15
Episódio 8.
Mais Vistos
Era uma das musas da TV portuguesa dos anos 90 - e nada fazia prever que hoje tivesse esta profissão
V+ TVI
Ontem às 19:03
1
«Espero que compreendam»: Nuno Markl toma decisão após sofrer AVC e fãs reagem em massa
Dois às 10
Ontem às 08:44
2
Por esta ninguém esperava: Vera mostra-se a ter encontro especial com ex-concorrente
Secret Story
Ontem às 19:47
3
Noite de tempestade causa estragos na casa de Nuno Markl
Dois às 10
5 nov, 09:10
4
A Internet não fala de outra coisa. Fora do Secret Story, Vera volta a viralizar: as imagens que mostram tudo
Secret Story
28 out, 15:53
5
Susana Dias Ramos emociona com partilha pessoal: «Fui eu que escolhi partir...»
V+ TVI
Ontem às 10:59
6
EM DESTAQUE
Bárbara Parada confirma fim de relação com Francisco Monteiro: «Foi a melhor decisão»
Dois às 10
Há 1h e 45min
Pedro e Marisa apanhados em flagrante por Ana: «Que visão é esta?»
Secret Story
Há 2h e 36min
Mulher de Almeno Gonçalves quebra silêncio após morte do ator: «Nunca serei viúva»
Dois às 10
Há 3h e 6min
Novela «Amor à Prova»: quando uma família que vê a sua felicidade ser abalada pela doença do filho
Novelas
Há 1h e 42min
Noivos fogem no próprio casamento. E o motivo está a gerar milhares de reações nas redes sociais
V+ TVI
Ontem às 17:50
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi é dada como morta e Marcus já pode acionar os seguros
Novelas
Há 3h e 8min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 4 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 01:00
A Protegida: Nuno e Gonçalo lutam até sangrar
A Protegida
Hoje às 00:25
Secret Story 9 - Especial - 3 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
Bárbara Parada anuncia, em direto, separação de Francisco Monteiro: «Foi a melhor decisão»
Dois às 10
Há 1h e 42min
Terra Forte: Cobra deixa Maria de Fátima 'entre a espada e a parede'
Terra Forte
Ontem às 22:10
Marisa perde-se em lágrimas nos braços de Pedro e este reage: «Preciso de respirar...»
Secret Story
Ontem às 22:26
A ACONTECER
«Ficaram a gozar o prato»: o relato arrepiante do motorista vítima do ataque mais violento nos tumultos após a morte de Odair Moniz
Dois às 10
Há 9 min
Um ano após ter sido queimado nos tumultos em Lisboa, veja como está o motorista da Carris
Dois às 10
Há 23 min
Tiago sobreviveu a um ataque que chocou Portugal: «Porquê a mim, porque é que me fizeram isto?»
Dois às 10
Há 23 min
Parto antes do previsto ditou a vida de bebé para sempre: «Tem 90% de incapacidade»
Dois às 10
Há 35 min
Após pré-eclâmpsia na gravidez, bebé de Cristiana desenvolveu paralisia cerebral, epilepsia e baixa visão
Dois às 10
Há 42 min
Em direto, Cristina Ferreira apanha todos de surpresa: «Vou partilhar um vídeo meu e é com muito orgulho que o partilho»
Dois às 10
Há 1h e 18min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor e Maria de Fátima têm uma grave discussão e o passado fica exposto
Novelas
Ontem às 11:00
Vem aí em «A Protegida»: Grupo de mães desesperadas pede grande favor a Óscar
Novelas
Ontem às 10:50
De luto, atriz faz declaração de amor eterno: «Obrigada por tanto amor»
Novelas
Ontem às 09:33
Cristina Ferreira deixa desabafo poderoso nas redes sociais e Rita Pereira reage: «Quando dizes a verdade...»
Novelas
Ontem às 11:48
Após um ano, atriz famosa revela nova batalha contra o cancro: «Esperança sobra do meu peito»
Novelas
Ontem às 10:57
Vem aí em «Terra Forte»: Armando tem interesse em Vivi?
Novelas
Ontem às 09:00