TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Gala Aniversário
Secret Story
Novelas
Dois às 10
Primeira Companhia
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Ninguém como tu - 3 de março de 2026
Hoje às 00:00
Mais Vistos
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»
Secret Story
Ontem às 14:22
1
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI
Secret Story
21 fev, 20:20
2
A coragem de denunciar, aos 12 anos, o que se passava: filha mais velha de Eduardo Madeira está a dar que falar
V+ TVI
Ontem às 16:37
3
Joana e Eduardo Madeira casaram-se há 9 anos: veja as fotos mais românticas do casal!
7 set 2022, 00:00
4
Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira
Secret Story
23 fev, 22:46
5
A pista confirmou tudo. Este concorrente desvendou o segredo de Pedro
Secret Story
1 mar, 23:51
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Nem queria crer. Esta foi a reação de Ricky ao descobrir que Eva e Diogo são um casal
Secret Story
Ontem às 14:24
Esta bebé tem 3 meses e um diagnóstico que assusta os jovens pais: «Está internada há um mês»
Dois às 10
Ontem às 14:37
Vem aí em «Terra Forte»: Bomba! Já sabemos quem pode provar que Vivi está viva e encontra-la
Novelas
Ontem às 11:22
Fora do hospital, Nuno Markl mostra-se apaixonado ao lado da namorada: «Por ela, salto da cadeira de rodas»
Dois às 10
Ontem às 14:50
Ruy de Carvalho completou 99 anos e deixou um desejo que está a emocionar o País
Dois às 10
Ontem às 10:36
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»
Secret Story
Ontem às 14:22
TVI PLAYER
Secret Story - Extra - 3 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 01:05
Amor à Prova: Cris está a arriscar demais?
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Amor à Prova - Amor à Prova: Cris está a arriscar demais? - Veja o episódio aqui
Amor à Prova
Ontem às 23:22
Secret Story - Gala - 1 de março de 2026
Secret Story
1 mar, 21:30
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Ontem às 22:44
Amor à Prova: Chegam os resultados cruciais de Nico
Amor à Prova
28 fev, 23:05
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Filipe Delgado é surpreendido em direto por rosto que conhece bem
Dois às 10
Há 2 min
Em direto, Cristina Ferreira faz promessa a Filipe Delgado. Cantor reage: "Estás a falar a sério?"
Dois às 10
Há 6 min
Antes de entrar no ar, Cláudio Ramos sentiu-se indisposto e falha programa: «Está mal»
Dois às 10
Há 7 min
Mariana - 3 de março de 2026
Mariana
Hoje às 03:05
Secret Story - Extra - 3 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 01:05
Ninguém como tu - 3 de março de 2026
Ninguém como tu
Hoje às 00:00
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?
Novelas
27 fev, 09:40
Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro e Armando levam a polícia à casa de Vivi para provar que está viva
Novelas
Ontem às 09:33
É atriz e filha de um dos cantores mais acarinhados do país. E está a fazer bater muitos corações
Novelas
28 fev, 08:35
«O mais próximo que tive da maternidade»: Ana Guiomar surpreende com uma alcofa de bebé na mão
Novelas
28 fev, 08:30
O desabafo de Pedro Bianchi Prata antes de momento histórico: «Dias intensos»
Novelas
1 mar, 14:20
Vem aí em «A Protegida»: Virgílio cede e volta para os braços de Aruna
Novelas
1 mar, 16:02