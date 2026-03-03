Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Ninguém como tu - 3 de março de 2026

Hoje às 00:00
Ninguém como tu - 3 de março de 2026 - TVI

Mais Vistos

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Secret Story
Ontem às 14:22
1

Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

Secret Story
21 fev, 20:20
2

A coragem de denunciar, aos 12 anos, o que se passava: filha mais velha de Eduardo Madeira está a dar que falar

V+ TVI
Ontem às 16:37
3

Joana e Eduardo Madeira casaram-se há 9 anos: veja as fotos mais românticas do casal!

7 set 2022, 00:00
4

Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira

Secret Story
23 fev, 22:46
5

A pista confirmou tudo. Este concorrente desvendou o segredo de Pedro

Secret Story
1 mar, 23:51
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Nem queria crer. Esta foi a reação de Ricky ao descobrir que Eva e Diogo são um casal

Secret Story
Ontem às 14:24

Esta bebé tem 3 meses e um diagnóstico que assusta os jovens pais: «Está internada há um mês»

Dois às 10
Ontem às 14:37

Vem aí em «Terra Forte»: Bomba! Já sabemos quem pode provar que Vivi está viva e encontra-la

Novelas
Ontem às 11:22

Fora do hospital, Nuno Markl mostra-se apaixonado ao lado da namorada: «Por ela, salto da cadeira de rodas»

Dois às 10
Ontem às 14:50

Ruy de Carvalho completou 99 anos e deixou um desejo que está a emocionar o País

Dois às 10
Ontem às 10:36

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Secret Story
Ontem às 14:22

TVI PLAYER

Secret Story - Extra - 3 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 01:05

Amor à Prova: Cris está a arriscar demais?

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Amor à Prova - Amor à Prova: Cris está a arriscar demais? - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Ontem às 23:22

Secret Story - Gala - 1 de março de 2026

Secret Story
1 mar, 21:30

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 22:44

Amor à Prova: Chegam os resultados cruciais de Nico

Amor à Prova
28 fev, 23:05
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Filipe Delgado é surpreendido em direto por rosto que conhece bem

Dois às 10
Há 2 min

Em direto, Cristina Ferreira faz promessa a Filipe Delgado. Cantor reage: "Estás a falar a sério?"

Dois às 10
Há 6 min

Antes de entrar no ar, Cláudio Ramos sentiu-se indisposto e falha programa: «Está mal»

Dois às 10
Há 7 min

Mariana - 3 de março de 2026

Mariana
Hoje às 03:05

Secret Story - Extra - 3 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 01:05

Ninguém como tu - 3 de março de 2026

Ninguém como tu
Hoje às 00:00
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?

Novelas
27 fev, 09:40

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro e Armando levam a polícia à casa de Vivi para provar que está viva

Novelas
Ontem às 09:33

É atriz e filha de um dos cantores mais acarinhados do país. E está a fazer bater muitos corações

Novelas
28 fev, 08:35

«O mais próximo que tive da maternidade»: Ana Guiomar surpreende com uma alcofa de bebé na mão

Novelas
28 fev, 08:30

O desabafo de Pedro Bianchi Prata antes de momento histórico: «Dias intensos»

Novelas
1 mar, 14:20

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio cede e volta para os braços de Aruna

Novelas
1 mar, 16:02