Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 11 min

A Protegida - A Protegida: Mariana fica sem cabeça para Hector e diz-lhe tudo - Veja o episódio aqui

A Protegida
Há 1h e 2min

Ninguém como tu - Veja o episódio aqui

Ninguém como tu
Há 1h e 7min

A Protegida: Óscar tem uma admiradora secreta

A Protegida
Há 2h e 32min

Mariana ameaça Hector: «Para o bem da nossa convivência»

A Protegida
Há 2h e 33min

A Protegida: JD desmaia no meio da praia

A Protegida
Há 2h e 34min

A Protegida: Gonçalo rejeita tentativa de aproximação de Clarice

A Protegida
Há 2h e 35min

Terra Forte - Terra Forte: Há más notícias sobre Vivi - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Há 2h e 37min

Terra Forte: Filhos de Vivi recebem a pior informação de sempre sobre Vivi

Terra Forte
Há 3h e 21min

Terra Forte- Rosa Maria ataca Álvaro: «Faz de si o maior suspeito de todos»

Terra Forte
Há 3h e 22min

Terra Forte: Dudu encontra provas de que Vivi teve um grave acidente

Terra Forte
Há 3h e 23min

Terra Forte: Marcus deixa os filhos em lágrimas

Terra Forte
Há 3h e 24min

Mais Vistos

Éramos felizes até ao dia em que a nossa vida mudou para sempre: «Mesmo assim, não consegui abandoná-la»

V+ TVI
1 dez, 18:43
1

José Raposo faz revelação emocionante sobre o passado: «Quando eu e a João nos separámos fiquei 8 meses...»

Novelas
Ontem às 15:32
2

«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações

Novelas
21 jul, 15:18
3

Sou feliz ao lado da mulher que amo, mas escondo um segredo que pode mudar tudo: «Não quero perdê-la»

V+ TVI
Ontem às 15:29
4

Como limpar o gelo do congelador em 10 minutos e sem desligar o frigorífico? Só precisa de papel de alumínio

V+ TVI
27 nov, 11:54
5

Ruy de Carvalho comove o país com mensagem especial: «Esta grandiosa alegria quase a chegar aos 99 anos»

Novelas
Ontem às 15:48
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

«Abdicam da vida delas»: Carla comove-se ao falar das filhas que cuidam da irmã com Síndrome de Down

Dois às 10
Ontem às 14:49

Há um gesto tocante entre Maria Botelho Moniz e o filho que está a gerar uma onda de comentários

Novelas
Ontem às 15:55

Bruna Gomes deixa Bernardo sem palavras com nova “transformação” inesperada

Secret Story
Ontem às 15:32

Há um novo casal de famosos à vista? Ambos se estrearam na TVI: «Conseguiram esconder o seu amor... até agora»

V+ TVI
Ontem às 17:12

Antiga apresentadora da TVI sofre AVC grave: «Envio os meus votos de força e esperança»

Dois às 10
Ontem às 16:47

Ruy de Carvalho comove o país com mensagem especial: «Esta grandiosa alegria quase a chegar aos 99 anos»

Novelas
Ontem às 15:48

TVI PLAYER

Liliana segue Fábio após discussão e leva resposta: «Preparem-se para a ronda dois!»

Secret Story
Há 3h e 33min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 3h e 42min

Apanhadas! Pedro apanha as 'cuscas' a ouvir a conversa privada de Leandro atrás da porta

Secret Story
Há 3h e 33min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 19:42

Secret Story 9 - Extra - 2 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 00:30

A Protegida - A Protegida: Mariana fica sem cabeça para Hector e diz-lhe tudo - Veja o episódio aqui

A Protegida
Há 1h e 2min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Há 11 min

A Protegida - A Protegida: Mariana fica sem cabeça para Hector e diz-lhe tudo - Veja o episódio aqui

A Protegida
Há 1h e 2min

Ninguém como tu - Veja o episódio aqui

Ninguém como tu
Há 1h e 7min

A Protegida: Óscar tem uma admiradora secreta

A Protegida
Há 2h e 32min

Mariana ameaça Hector: «Para o bem da nossa convivência»

A Protegida
Há 2h e 33min

A Protegida: JD desmaia no meio da praia

A Protegida
Há 2h e 34min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha, Dudu e Dani montam um esquema para desmascarar Maria de Fátima

Novelas
Ontem às 09:44

Vem aí em «A Protegida»: Mariana tem um novo pretendente amoroso

Novelas
1 dez, 18:08

Ruy de Carvalho comove o país com mensagem especial: «Esta grandiosa alegria quase a chegar aos 99 anos»

Novelas
Ontem às 15:48

Momento inesquecível: Fernanda Serrano realiza o maior sonho da filha mais nova

Novelas
Ontem às 16:38

José Raposo faz revelação emocionante sobre o passado: «Quando eu e a João nos separámos fiquei 8 meses...»

Novelas
Ontem às 15:32

Vem aí em «Terra Forte»: Eis o motivo pela qual Rosa Maria continua a ter uma boa relação com Maria de Fátima

Novelas
1 dez, 15:03