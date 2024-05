Ninguém esperava por esta: Fábio encontrou sua vocação como ator!

Há 55 min

Em «Festa é Festa» Fernando (Manuel Marques) acha que Fábio (Isaac Alfaiate) não ter sido selecionado no casting dos Morangos com Açúcar foi um sinal, mas Fábio acredita que aquilo já estava tudo decidido e são escolhidos por cunha. Fábio insiste que tem talento, pois Gracinda (Sylvie Rocha) vê muitas novelas e percebe do assunto. Fábio diz que pode fazer de trolha e volta a imitar uma cena de uma filme. São (Sílvia Rizzo) e Fernando só se riem. Fábio fica furioso.