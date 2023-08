Há 1h e 31min

Em «Queridos Papás», Jaime (Fernando Pires) acaba por ceder à pressão de Camila (Ana Varela) de fazer o anúncio a pensar como aquele dinheiro vai ser útil para conseguirem ter outro filho. Jaime muda rapidamente, no entanto de ideias quando vê no contrato que tem de continuar a fazer vídeos do Kamikaze Cagão, dizendo que isso está fora de questão.