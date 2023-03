Há 2h e 38min

Em «Quero é Viver», todos estranham a demora do noivo a chegar, com Dora (Inês Aguiar) já preocupada que Raul (Isaac Alfaiate) tenha desistido de casar consigo. Raul surge por fim a pedir desculpas a todos por ter desmaiado a encher balões. Prates (Alfredo Brito) aperta a mão de Raul com força a avisá-lo para se portar bem com a filha e Dave (Miguel Flor de Lima) dá início à cerimónia.