No dia em que o filho começou a andar o pai fica paraplégico - Veja a conversa completa

No «Dois às 10», conhecemos a história de Paulo Magalhães. Ana e Paulo tinham uma vida normal, mas a 1 de agosto de 2018 tudo mudou. Com 2 filhos menores o casal viu a vida desmoronar-se quando Paulo de 39 anos sofreu um acidente de trabalho que o deixou paraplégico. Ana conta que ela e o marido tinham o sonho de construir uma casa e Paulo foi para a Noruega trabalhar para ganhar mais dinheiro. Em 2013 num trabalho em Portugal teve um acidente, caiu de uma máquina a 12 metros de altura. As sequelas são para a vida, ficou paraplégico. «Foi começar do zero, andou tudo para trás.» No dia em que o Paulo deixou de andar, o filho Afonso começou a dar os primeiros passos, começou a andar. Durante 6 meses Ana visitou o marido todos os dias no hospital, cuidou dos filhos, da casa e trabalhava até às 3h da manhã.