No início, pais do ator Adriano Toloza 'não aceitaram' a escolha profissional do filho: «Não peça mais um tostão»

Há 1h e 28min

No «Goucha», recebemos o ator Adriano Toloza, que dá vida ao papel de 'Heitor' na novela da TVI «Cacau». O nosso convidado fala-nos brevemente da experiência de ter apresentado o programa «Somos Portugal», em 2017. O ator fala-.nos do facto dos pais não aceitarem, no início, a sua escolha profissional, o que fez com que o ator se desdobrasse entre duas áreas. Adriano recorda o momento em que os pais finalmente aceitaram o facto do filho querer construir a sua carreira no mundo da representação.