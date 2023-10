Há 16 min

Em «Queridos Papás», David (Diogo Branco) regressa ao trabalho de canadianas e com um colar cervical, dizendo a Ema (Catarina Rebelo) que foi naquele estado que Matias (José Fidalgo) o deixou. Ema apela a que ele desista da queixa por causa de Alex (Martim Balsa), mas David vinca que Matias vai ter de pagar pelo que lhe fez. Rafael (Fernando Rodrigues) diz com ar sério a David precisar de falar com ele.