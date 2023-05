“No Som ou no Silêncio”: como um teste genético pode eliminar a surdez (mas há surdos a usá-lo para terem filhos que não ouvem)

Jornalista desde 2013, debruçando-se sobre as áreas da Política, Economia e Cultura. Passou pelas redações do Negócios, RTP e Açoriano Oriental. É formado em Ciências da Comunicação e Curadoria de Arte.

A surdez é uma deficiência ou apenas uma característica? A resposta a esta pergunta não é a mesma para quem ouve ou para quem vê através dos gestos. Ao longo dos séculos, a comunidade surda sempre teve medo de desaparecer. Esse medo, outrora fundamentado em terríveis perseguições, assenta hoje em parte nos progressos da ciência

Atualmente, a surdez faz parte de uma lista de doenças que podem ser eliminadas através da seleção de embriões, garantindo que não é implantado no útero da mulher um embrião portador dos genes da surdez.

Para contrariar esta realidade e evitar o desaparecimento, há dentro da comunidade surda quem procure tirar partido da mesma técnica mas no sentido inverso, assegurando assim a passagem da surdez a um filho.

Em Portugal, a lei não o permite mas há famílias que procuram vazios legais no estrangeiro para o fazer. Um dos argumentos usados para gerar propositadamente um filho surdo é o de garantir uma melhor integração no seio da família surda mas também o de evitar que se perca um dos maiores patrimónios desta comunidade: as línguas gestuais.

Podem os pais condicionar assim o futuro dos filhos? Deve a natureza seguir o seu curso sem interferências? Voltamos à pergunta essencial: a surdez é uma deficiência ou apenas uma característica? A resposta é diferente se for dada “No Som ou no Silêncio”.

Pode também aprofundar esta investigação em formato escrito, com quatro capítulos:

Capítulo 1: A surdez é uma deficiência? A ciência pode eliminá-la, mas há quem queira o contrário: assegurar que os filhos nascem surdos

Capítulo 2: Os surdos não se veem como deficientes. E receiam ser extintos por falarem uma língua diferente

Capítulo 3: É ético querer uma criança surda? Os pais podem ser levados à justiça pelo próprio filho

Capítulo 4: O timbre metalizado dos implantes cocleares engana o cérebro, mas nem todos os surdos querem ouvir

Reportagem: Wilson Ledo

Imagem: José Chorão, Nuno Gomes Lopes, Ricardo Ferreira, Nuno Quá, Nuno Lourenço Bayer, Tiago Donato, Pedro Batista, Herberto Gomes

Drone: Fábio Mestre

Intérprete de LGP: Sofia Figueiredo

Edição de Imagem: João Ferreira

Grafismo: Sérgio Trindade

Coordenação: Raquel Matos Cruz