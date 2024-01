Há 1h e 3min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de uma bebé de dois anos que morreu afogada na piscina de casa, no último dia de 2023. A 31 de dezembro de 2023, os pais encontraram a filha morta na piscina de casa, em Vila Nova de Famalicão. A advogada Suzana Garcia comenta o sucedido. A comentadora recorda casos semelhantes.