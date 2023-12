Há 2h e 29min

No «Dois às 10», viajamos até ao Wonderland Lisboa com Ana Catarina Machado e Nuno Homem de Sá. O ator vai «tentar a sua sorte» no casting para os novos «Morangos com Açúcar», o casting está aberto até dia 30 de dezembro no Wonderland, o maior mercado de natal no país, aberto até dia 1 de janeiro de 2024.