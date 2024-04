Há 2h e 17min

No «Dois às 10», Noélia fala, emocionada, da morte do pai que faleceu dias antes de ela entrar na casa do «Big Brother 2020». Noélia firma que é feliz com o seu ritmo de trabalho. Noélia afirma que só aceitou participar no Big Brother por ser no inverno, que são os meses mais fracos de trabalho.