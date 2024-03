Há 1h e 50min

No «Goucha», recebemos Noélia Pereira, que conquistou o 4º lugar no 'Big Brother - Desafio Final'. Noélia responde a uma questão de internauta: «Se não houvesse um Savate, teria jogo?», e defende a sua posição no programa relativamente à sua relação de amizade com Bruno Savate. A finalista critica, ainda, atitudes de um ex-concorrente.