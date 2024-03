Noélia recorda palavras da namorada de Bruno Savate, dirigidas ao vencedor: «Só podes dormir com homens ou com a Noélia»

Há 44 min

No «Goucha», recebemos Noélia Pereira, que conquistou o 4º lugar no 'Big Brother - Desafio Final'. Noélia responde a uma questão de internauta, relativamente ao facto do seu marido ter ciúmes ou não da sua amizade com Bruno Savate, e a finalista reage de forma divertida. A nossa convidada revela, ainda, o que a namorada de Bruno Savate lhe disse antes de este entrar na cas mais vigiada do país.