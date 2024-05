Noémia Costa revela: «Passei por uma série de coisas que me magoaram muito»

Há 1h e 14min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de vida da atriz Noémia Costa, que recorda o período em que precisou de emigrar para o Reino Unido, onde trabalhou como cuidadora. A atriz fala-nos do facto de não haver 'trabalhos menores' e, em 2017, foi trabalhar na área da saúde numa cidade do Reino Unido. Noémia revela que as pessoas que a reconheciam não percebiam o porquê da mesma estar a trabalhar como cuidadora, e valoriza essa experiência lá fora que a fez crescer imenso. Ao fazer uma retrospetiva, a atriz explica que passou por uma série de coisas que a 'magoram imenso'.