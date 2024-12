Noite de emoções fortes! Tony Carreira deixa mensagem: «Sonhem. O sonho é muito importante na nossa vida!»

Há 2h e 4min

Na «Gala dos Sonhos», um evento organizado anualmente pela Associação Sara Carreira, com o objetivo de angariar fundos e homenagear o legado da cantora Sara Carreira. A associação foi fundada pela sua família com o propósito de ajudar jovens em situação de vulnerabilidade a concretizarem os seus sonhos e atingirem as suas ambições, principalmente nas áreas da educação, cultura, artes e desporto.

Através deste evento, a família e amigos de Sara procuram manter vivo o seu espírito, criando uma corrente de solidariedade e esperança para as gerações futuras.

Tony Carreira sobe ao palco com o eterno êxito da sua carreira «Sonhos de menino».

Tony Carreira avança que no futuro gostavam de apoiar a causa animal que era uma paixão da filha Sara Carreira.