Há 3h e 42min

No «Dois às 10», fazer voluntariado é um modo de vida para Nuno por iniciativa de um amigo começou a fazer voluntariado na Comunidade Vida a Paz já lá vão mais de 15 anos.

Na noite de natal onde a maior parte das pessoas está em casa em família e no conforto de um lar o Nuno não está, percorre as ruas de lisboa para reconfortar as pessoas em situação de sem abrigo, um presente, uma palavra de conforto é um gesto que está na pele de Nuno e este ano não podia ser diferente.