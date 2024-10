Há 2h e 0min

No «Dois às 10» conhecemos a história do dia de casamento de Liliana e Bruno, foi um dia cheio de imprevistos que ninguém vai esquecer. Do quarto reservado para a noite antes do casamento, ao penteado da noiva do bolo à carteira do noivo que misteriosamente desapareceu, tudo foi um desastre que acabou na esquadra! Ainda assim, entre risos e imprevistos, os noivos mostraram que, no final, é o amor que prevalece.