Notícia sobre parque aquático na aldeia ao lado deixa Peixoto nervoso: «O melhor é desligar a televisão!»

Há 1h e 36min

Em «Festa é Festa», Peixoto (Vitor Emanuel) finge-se muito pesaroso por terem roubado o parque aquático e volta a afirmar que aquele foi o projeto da sua vida. Ivone (Maria Emilia Correia) também está muito desgostosa, pois contava com o parque para se divertir este verão. Começa a dar uma notícia sobre um parque aquático numa aldeia próxima e todos acham que o parque foi montado com o material que roubaram do parque da aldeia. Peixoto fica tenso e quer desligar a TV.