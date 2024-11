Há 2h e 21min

No «Dois às 10», João Patrício e António Leal e Silva falam sobre o novo programa de domingo à tarde da TVI, o «Funtástico». Os dois integram o leque de jurados, ao lado de Sara Prata, e irão ser uma peça-chave no concurso de talentos. Prestes a estrear-se no formato, os jurados levantam a ponta do véu sobre aquilo que pode esperar nos próximos fins-de-semana.