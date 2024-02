«Nunca pensei que ficássemos juntos tão depressa»

Há 2h e 31min

Em «Queridos Papás», Sílvia (Sara Prata) tenta sossegar Simão (Pedro Sousa) a dizer-lhe estar segura que ele vai conseguir provar em tribunal que Carlota vai ficar muito melhor com ele do que com Carlos. Simão diz a Sílvia que não esperava que voltassem um para o outro tão depressa. Sílvia sorri e beijam-se apaixonados.