«Nunca sei quando uma infeção pode ser fatal»: Carla Ferraz e a realidade de uma imunodeficiência

Há 1h e 0min

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Carla Ferraz. Carla está doente desde os 30 anos, devido a uma imunodeficiência. Os internamentos e as cirurgias têm sido uma constante devido a várias infeções e Carla não vê a luz ao fundo do túnel. Vive revoltada com esta doença e com medo, porque nunca sabe quando uma infeção poderá ser fatal. Carla partilha a luta que têm sido os últimos 10 anos da sua vida. Uma imunodeficiência rara tem vindo a deteriorar a saúde de Carla, que está constantemente a ter infeções e a ser internada. Carla admite que já passou por períodos desesperantes e que os pais são o seu grande apoio.