Nuno Graciano fala de «gente sem escrúpulos» que levaram ao seu afastamento da televisão

Há 20 min

No «Goucha», em homenagem a Nuno Graciano, recordamos a emissão do programa do dia 20 de abril de 2022. O ex-apresentador de televisão afirma que ainda hoje não percebe porque é que foi afastado da televisão. Esclarece polémica em que se viu envolvido, em 2015, sobre um incêndio de bombeiros.