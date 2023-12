Nuno Graciano sobre afastamento da televisão: «Senti-me deitado fora»

Há 26 min

No «Goucha», em homenagem a Nuno Graciano, recordamos a emissão do programa do dia 20 de abril de 2022. O ex-apresentador admite sentir que viveu uma depressão após este afastamento daquilo que era a sua paixão.