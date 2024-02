Nuno Homem de Sá e Frederica mentiram sobre a sua relação: «Estivemos num relacionamento poliamoroso»

Há 1h e 27min

No «Goucha», o ator fala da sua relação com a ex-companheira e admite que mentiu publicamente no programa de Manuel Luís Goucha, pede desculpa e revela que foi coagido.