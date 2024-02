Nuno Homem de Sá sobre acusações de violência doméstica: «Qual é intenção de arrastar o meu nome pela lama?»

Há 1h e 11min

No «Goucha», o ator nega as acusações, admite sentir que esta queixa vir nesta altura tem uma intenção e admite que viveu momentos de grande stress com a sua ex-companheira devido ataques de ciúmes irracionais por parte desta.