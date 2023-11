Hoje às 12:27

Na Atualidade do Dois Às 10, falamos do caso mediático que está a chocar o país: O ator português Nuno Lopes está a ser acusado de crime nos Estados Unidos da América. A.M. Lukas, realizadora e guionista americana, acusa o ator de a drogar e violar sem uso proteção, há 17 anos atrás, no ano de 2006. Tudo aconteceu alegadamente, após a estreia de um filme no Festival de Cinema de Tribeca. Conheça todos os detalhes.