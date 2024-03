Nuno Markl: «Não tive com o meu pai todas as conversas que devia ter tido»

Há 1h e 59min

No «Goucha», recebemos o locutor de rádio Nuno Markl, que nos fala da sua família e do facto dos pais serem pessoas que lhe transmitiram o gosto pela arte e pela cultura. O nosso convidado navega entre as suas memórias de infância e de como começou a 'fechar-se no seu mundo', apontando o pai como uma possível influência para isso mesmo. O locutor de rádio, que perdeu o pai em 2010, revela que não teve com o mesmo todas as conversas que gostaria ter tido.