Nuno Markl recorda bullying na infância: «Fazer piadas era um mecanismo bom para não levar porrada»

Há 2h e 28min

No «Goucha», recebemos o locutor de rádio Nuno Markl, que nos explica como é que o humor se tornou a sua maior arma, e recorda como o facto de fazer piadas o ajudou de certa forma a combater o bullying que sofria na escola. O nosso convidado revela que não se sentia gostado e o que fazia para 'comprar amizades'. Nuno Markl confessa, ainda, que vive com o 'síndrome do impostor' e explica-nos o porquê. O locutor de rádio diz-nos como lida com a 'toxicidade' das redes sociais.