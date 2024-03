Há 3h e 2min

No «Goucha», recebemos o locutor de rádio Nuno Markl, que nos fala do papel do filho aquando da separação da ex-companheira Ana Galvão, também radialista. O nosso convidado explica-nos que o seu filho começou por entrar em negação, mas depois, acabou por aceitar o desfecho da relação dos pais. O locutor de rádio recorda o momento em que o filho conheceu a sua atual namorada Teresa.