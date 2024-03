Há 1h e 38min

No «Goucha», recebemos o locutor de rádio Nuno Markl, que nos fala do seu papel de pai e dos medos e receios com que vive pelas influências exteriores que podem prejudicar o seu filho. O nosso convidado fala em ideias de machismo que podem de certa forma contaminar a cabeça dos adolescentes. Nuno Markl recorda uma situação nas suas redes sociais, em que recebeu uma onda de reações por ter criticado Andrew Tate.