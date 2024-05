Nuno mexeu nas poupanças do pai e comprou carro de luxo sem informar. Agora, o pai exige o reembolso

Há 1h e 38min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «À boleia do futuro». Recebemos em estúdio Leonel Moreira e Nuno Moreira, pai e filho respetivamente. Leonel é viúvo e há 2 anos recebeu o diagnóstico de uma doença que o tornará futuramente bastante dependente de cuidados hospitalares. Perante a incerteza do futuro, decidiu colocar as poupanças na mão do único filho para que este pudesse fazer a gestão dos cuidados que o pai vai precisar. Mesmo com o pai em plenas condições, o filho investiu grande parte da poupança na compra de um carro de luxo. Leonel reprova essa decisão e traz o caso a tribunal para reaver o dinheiro. Ouvimos ambas as partes.