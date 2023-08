Nuno Miguel recorda influência de Goucha na sua carreira musical em televisão

No «Especial Festa de Emigrante», conhecemos Nuno Miguel que emigrou com a mãe para a África do Sul, quando os pais se separaram. Por cá conquistou a comunidade portuguesa com as suas canções e começou depois a trabalhar para uma rádio online dedicada aos portugueses lá fora. Na rádio tem o programa “Ponto de Encontro”.